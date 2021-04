Auf über 90 Prozent aller iPhones läuft iOS 14

(Quelle: Apple)

13. April 2021 - Laut einer Analyse von Mixpanel läuft Version 14 von Apples Betriebssystem iOS, die im September letzten Jahres ausgerollt wurde, bereits auf über 90 Prozent aller iPhones.

Im September 2020 hat Apple iOS 14 vom Stapel gelassen. Die aktuelle Version des Betriebssystems läuft auf Geräten ab dem iPhone 6S (Bild) und dem iPhone SE der ersten Generation. Aus einer Analyse von Mixpanel, einem Unternehmen, das auf App Analytics spezialisiert hat, geht nun hervor, dass iOS 14 per 12. April 2021 bereits auf 90,7 Prozent aller iPhones installiert war ( via "Der Standard").Das zeigt, dass iPhone-Nutzer darum bemüht sind, ihre Geräte auf dem neuesten Stand zu halten. Bereits im Oktober letzten Jahre überholte iOS 14 die Vorgängerversion iOS 13 und war damit das am häufigsten installierte Apple-Betriebssystem auf iPhones. Die Kurve der iOS-14-Installationen zeigt danach kontinuierlich nach oben und erreichte Anfang dieses Jahres bereits über 80 Prozent. (luc)