Surface Laptop 4: Spezifikationen, Preise und Release-Datum

(Quelle: Microsoft)

12. April 2021 - Am 27. April 2021 sollen die neuen Surface-Laptop-Modelle der Serie 4 mit Intel- und Ryzen-Prozessoren auf den Markt kommen. Preise und Spezifikationen sind nun schon weitgehend bekannt.

Noch im laufenden Monat April 2021 soll Microsoft die neuen Modelle der Surface-Laptop-Reihe auf den Markt bringen, wie "Winfuture" mit Bezug auf mehrere gut informierte Quellen berichtet . Demnach soll sich die neue Geräteserie äusserlich so gut wie gar nicht von den Vorgängern (Bild) unterscheiden und ab dem 27. April 2021 im Handel erreichbar sein. Darüber, in welchen Märkten die Surface Laptops anfangs erhältlich sein werden, ist derweil noch nichts bekannt.Sicher sind sich die Quellen aber betreffend der Spezifikationen der neuen Surface Laptops. Diese sollen auch heuer in 13,5- und 15-Zoll-Varianten erscheinen und in allerhand unterschiedlichen Ausführungen zu haben sein. Die beiden Multi-Touch-Displays warten mit Auflösungen von 2256 x 1504 Pixel (13,5 Zoll) und 2496 x 1664 Pixel (15 Zoll) auf, weiter sind die Surface Laptops mit Intel-i5- und -i7-Prozessoren der 11. Generation oder einer AMD Ryzen 5 respektive 7 ausgestattet. Weiter gibt’s zwischen 8 und 23 GB Arbeitsspeicher und zwischen 265 GB und 1 TB internem Speicher.