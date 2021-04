Google öffnet Android für Rust

7. April 2021 - Für Low-Level-Funktionen im Android-OS kamen bisher vor allem C und C++ zum Zug, was zu Speicherfehlern führen kann. Jetzt ermöglicht Google die OS-Entwicklung auch mit der speichersicheren Sprache Rust.