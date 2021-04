T-Systems kündigt Swiss Cloud an

(Quelle: T-Systems Schweiz)

7. April 2021 - Mit einem neuen Multi-Cloud-Angebot speziell für Schweizer Kunden will T-Systems Schweiz der steigenden Nachfrage nach Public Clouds begegnen.

Die Nachfrage nach Public Clouds werde sich in den kommenden fünf Jahren mehr als verdoppeln, prognostiziert T-Systems und hat die strategische Zusammenarbeit mit Hyperscalern wie Microsoft, AWS und Google in den letzten Monaten deshalb weiter ausgebaut. Nun teilt der IT-Dienstleister mit, dass er in der Schweiz eine "Swiss Cloud" anbieten will, die auf der eigenen Public Cloud, der Open Telekom Cloud (OTC) basiert.Details über das neue Angebot sind bisher nicht verfügbar. Es soll sich aber auf jeden Fall um eine Multi-Cloud-Plattform als Alternative zu internationalen Angeboten handeln. Thomas Reitze, Vice President Commercial & Market Relations bei T-Systems Schweiz, äussert sich dazu wie folgt: "Wir erleben, wie sich die Welt und altbewährte Geschäftsmodelle infolge der globalen Coronakrise rasant verändern und sehen, dass der Appetit für Cloud-Lösungen bei unseren Kunden enorm gestiegen ist. Um den Bedürfnissen unserer Kunden in der Schweiz nachzukommen, bauen wir für 2021 eine Swiss Cloud, die alle Vorteile einer Open Telekom Cloud mit sich bringt." (ubi)