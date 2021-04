Google Nest Hub 2 ab 4. Mai erhältlich

(Quelle: Google)

7. April 2021 - Googles Smart Display Nest Hub kommt in der zweiten Generation jetzt auch in der Schweiz auf den Markt. Es ist ab 4. Mai für knapp hundert Franken erhältlich.

Mitte März hat Google eine neue Version des smarten Displays Nest Hub vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Neben verbesserten Lautsprechern mit mehr Bass und einem integrierten Machine-Learning-Chip für schnellere Reaktion auf Befehle durch Verarbeitung etwa von Gesten direkt im Gerät klingt besonders eine neue Funktion zur Schlafüberwachung per Niedrigenergie-Radar interessant: Anders als bei der Schlafüberwachung per Smartwatch oder Fitnessarmband ist mit Nest 2 kein möglicherweise störendes Wearable nötig. Weitere Informationen liefert Google in einem Blog-Beitrag anlässlich der Ankündigung.Jetzt lässt Google verlauten, dass der Nest Hub 2 bald auch in der Schweiz erhältlich sein wird: Das Gerät ist in der neuen Generation ab dem 4. Mai 2021 im Google Store verfügbar, wahlweise in den Farben Chalk oder Charcoal. Es kostet 99.99 Franken. (ubi)