In der Schweizer ICT-Branche stehen die Zeichen auf Wachstum

(Quelle: Swico)

29. März 2021 - Mit 113,2 Punkten liegt der Swico ICT Index wieder deutlich in der Wachstumszone. Die Schweizer ICT-Branche blickt gesamthaft positiv auf das zweite Quartal 2021.

Die Schweizer ICT-Branche zeigt sich für das zweite Quartal 2021 zuversichtlich. Der Swico ICT Index ist um 13,1 Punkte auf 113,2 Punkte geklettert und liegt damit wieder deutlich über der Wachstumsgrenze von 100 Punkten. Dies, nachdem das erste Pandemiejahr sich als schwierig erwiesen hat. Besonders gut ist die Stimmung im Segment IT-Technology, der um 22,4 Punkte auf 119,2 Punkte zulegen konnte. Auch das Segment Consulting entwickelte sich positiv und erreichte 115,0 Punkte, was einem Plus von 10,5 Punkten entspricht. Auch die Segmente IT-Services (112,3 Pkt./+ 6,6 Punkte), Software (109,1 Pkt./+ 15,2 Punkte) gehen von weiterem Wachstum aus.Auch andere Branchensegmente konnten zulegen, liegen aber nach wie vor unter der Wachstumsgrenze. Das Segment Consumer Electronics wächst um 2,3 Punkte und erreicht damit t 98 Punkte. Imaging/Printing/Finishing kommt bei 97,7 Punkte zu liegen, allerdings nach einem Sprung um 39 Punkte, was laut Swico als deutliches Zeichen dafür zu werten ist, dass es dieser Branche gelungen sei, sich an die neuen Marktbedingungen anzupassen.