Intel will konkurrenzfähiger werden

Intel will konkurrenzfähiger werden

(Quelle: Intel)

24. März 2021 - Neue Chip-Fabriken, neue Fertigungsprozesse und der Einstieg in die Auftragsfertigung: So will Intel die Zukunft meistern.





Konkret sieht die neue Strategie so aus: In Arizona plant Intel auf dem bestehenden Ocotillo Campus zwei neue Fabriken, investiert dafür 20 Milliarden US-Dollar und stellt 15'000 lokale Langzeitstellen in Aussicht. Die Entwicklung des hauseigenen 7-Nanometer-Prozesses sei auf gutem Weg und werde sich in Form von Meteor-Lake-Chips im zweiten Quartal 2021 niederschlagen, heisst es weiter. In letzter Zeit hat Intel die Konkurrenz durch AMD und seit einigen Monaten auch durch Apple zu spüren bekommen: Ryzen-Prozessoren und Apple Silicon stehen weltweit im Rampenlicht, und bei Intel fehlen zum Teil leistungsfähige und gleichzeitig energieeffizente Chips und Fertigungsverfahren. Jetzt will Intel-CEO Pat Gelsinger (Bild) Gegensteuer geben, wie er in einem Ausblick auf seine IDM-2.0-Strategie kundtut.Konkret sieht die neue Strategie so aus: In Arizona plant Intel auf dem bestehenden Ocotillo Campus zwei neue Fabriken, investiert dafür 20 Milliarden US-Dollar und stellt 15'000 lokale Langzeitstellen in Aussicht. Die Entwicklung des hauseigenen 7-Nanometer-Prozesses sei auf gutem Weg und werde sich in Form von Meteor-Lake-Chips im zweiten Quartal 2021 niederschlagen, heisst es weiter.

Intels Fab42 auf dem Ocotillo Campus in Arizona (Quelle: Intel) Intel-CEO Pat Gelsinger (Quelle: Intel)