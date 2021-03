Schweizer Industrie ist beim Thema Digitalisierung im Hintertreffen

(Quelle: NTT Data)

18. März 2021 - Gemäss einer Studie ist die Schweizer Industrie nur bedingt bereit für den digitalen Wandel. So glaubt nur ein Drittel der für die Studie Befragten, dass ihr Unternehmen reif genug dazu ist.

Eine Studie der Arbeitsgruppe Digitalstrategie der Initiative Industrie 2025 unter der Co-Leitung von AWK zieht den Schluss: Nur ein Drittel der Schweizer Fertigungsunternehmen glaubt, dass ihr digitaler Reifegrad hoch genug ist. Und nur jedes Fünfte investiert stark in Sicherheitstechnologie. Doch dank Corona hat die Digitalisierung in der Industrie eine neue Bedeutung erlangt.



Die erste gute Nachricht ist, dass ein grosser Teil der Schweizer Fertigungsindustrie bereits mehrere Digitalisierungsprojekte umgesetzt hat. In der Anfangsphase der Digitalisierung gehe es oft um die Optimierung von Geschäftsprozessen, so die Autoren der Studie. 44 Prozent der Teilnehmer stufen den digitalen Reifegrad ihres Unternehmens als mittel ein. Nur 13 Prozent betrachten die Digitalisierung als Teil ihrer Unternehmenskultur, während 17 Prozent bereits über eine digitale Roadmap und klar definierte Prozesse und Tools verfügen.



Die Tatsache, dass fast zwei Drittel der Schweizer Industrie noch keine vollständige digitale Strategie entwickelt haben, zeige, wie bereit die Schweizer Industrie für die Digitalisierung ist. Die Digitalisierung gehört für mehr als die Hälfte der Unternehmen (55%) zu den drei wichtigsten strategischen Themen und ist auch für 12 Prozent der Unternehmen das wichtigste strategische Thema, während jedes fünfte Unternehmen (22%) entweder noch keine Unternehmensstrategie hat oder die Digitalisierung darin kein strategisches Thema ist.