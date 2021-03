Google lanciert Jetpack Tiles Library für WearOS

(Quelle: Google)

16. März 2021 - Um Entwicklern zu helfen, Tile-Screens für ihre Wear-OS-Applikationen zu bauen, lanciert Google die Jetpack Tiles Library in einer Alpha-Version.

Mit der Alpha-Version der Jetpack Tiles Library veröffentlicht Google eine Sammlung von Werkzeugen und Libraries, die Entwickler für die Erstellung von Tiles nutzen können. Die Tiles genannten swipe-baren Einzelscreens mit Informationen aus einer App (wie Wetter, Tages-Fitness-Fortschritt oder Song-Infos) wurden 2019 von Google eingeführt. Die Tiles werden in Android Studio als Teil der Wear OS Applikation gebaut, wobei die neue Jetpack Tiles Library helfen soll.Informationen für Entwickler sind dem offiziellen Blogbeitrag von Google zu entnehmen, an dieser Stelle gibt es die Entwickler-Dokumentation zur Tiles-Funktion und hier hat Google Beispiele in einem Github-Repo hinterlegt. (win)