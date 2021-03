Surface Duo 2 bereits auf Herbst 2021 angesetzt

(Quelle: Microsoft)

15. März 2021 - Microsoft soll das Surface Duo 2, dessen Vorgänger noch nicht einmal in der Schweiz zu haben ist, bereits im Herbst 2021 vorstellen. Die Kinderkrankheiten der ersten Generation sollen dabei ausgemerzt werden.

Während das Surface Duo nach dem EU-Launch im Februar noch nicht einmal in der Schweiz verfügbar ist ("Swiss IT Magazine" berichtete), gibt es bereits erste Nachrichten zum Nachfolger Surface Duo 2. Wie "Windowslatest" mit Bezug auf interne Quellen schreibt , sei das Surface Duo 2 bereits seit der ersten Jahreshälfte 2020 in Arbeit und soll schon im Herbst 2021 vorgestellt werden. Die Schwerpunkte in der Entwicklung lägen auf einem schnelleren Prozessor, einer besseren Kamera, 5G-Fähigkeit und vor allem auf verbesserter Software. Das erste Surface Duo nutzt ein Android-OS, das von Microsoft für das Duo angepasst wurde. Feedbacks der Nutzerschaft zufolge sei die Software bei der Nutzung des Surface Duo ein echter Dorn im Auge, was Microsoft im zweiten Anlauf nun offenbar besser machen will.Den Recherchen von "Windowslatest" zufolge investerie Redmond denn auch fleissig und schreibe derzeit eine Reihe von Stellen für die Entwicklung der Android-Plattform für das Surface Duo 2 aus. (win)