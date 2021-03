Google lanciert Mission-Critical-Support-Dienst

(Quelle: Google)

12. März 2021 - Für Google-Cloud-Kunden, die auf eine Infrastruktur ohne Downtime angewiesen sind, steht per sofort mit Mission Critical Services ein neues Support-Angebot zur Verfügung.

Google hat für seine Premium-Kunden ein neues Support-Angebot geschnürt, das die Bezeichnung Mission Critical Services (MCS) für die Google Cloud Plattform trägt. Mit dem Angebot richtet sich Google an Kunden, die sich keinerlei Unterbrüche bei der Infrastruktur leisten können. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag erläutert , kann bei manchen Kunden eine Downtime von nur einer Minute zu einem Umsatzverlust von mehreren Millionen Dollar führen.Google versteht das neue Support-Angebot als Consulting-Dienstleistung, welche den Kunden dieselben vom hauseigenen Site Reliability Engineering Team entwickelten Konzepte und Methoden zur Verfügung stellt, die bei Google auch ebenfalls zum Einsatz kommen. In Zusammenarbeit mit dem MCS-Team sollen die Umgebungen der Kunden kontinuierlich verbessert werden inklusive halbjährlicher Tune-Ups, Architektur-Überprüfungen und anderen laufenden Checks. Im Katastrophenfall will Google in der Lage sein, innert fünf Minuten mit hauseigenen Experten einen "War Room" auf die Beine zu stellen, der sich den Problemen annimmt.MCS ist per sofort für jene Kunden verfügbar, die einen Premium-Support-Vertrag abgeschlossen haben. (rd)