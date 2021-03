Brave Browser startet eigene Suchmaschine

(Quelle: Brave)

8. März 2021 - Die Macher des Brave-Webbrowsers entwickeln eine datenschutzfreundliche Suchmaschine, bei der der Benutzer im Mittelpunkt stehen soll.

Brave, der von Ex-Mozilla-CEO Brendan Eich mitgegründete, auf Datenschutz fokussierte Browser, bereitet sich darauf vor, eine eigene Suchmaschine für Desktop und Mobile zu starten. So hat Brave die Übernahme einer Open-Source-Suchmaschine bekannt gegeben, die von dem Team hinter der (inzwischen eingestellten) Cliqz-Anti-Tracking-Such-Browser-Kombination entwickelt wurde, wie "Techcrunch" berichtet Die Technologie wird die Grundlage für die kommende Brave-Suchmaschine bilden, was bedeutet, dass das Unternehmen seinen Millionen von Nutzern bald eine völlig Big-Tech-freie Such- und Browsing-Erfahrung bieten wird.Es gibt zwar private Alternativen zu Google , aber sie bieten nicht sowohl eine Suchmaschine als auch einen Browser auf dem Handy und dem Desktop. Duckduckgo ist derzeit die erfolgreichste private Alternative zu Google , was ihr aber fehlt, ist ein Desktop-Browser. Allerdings bietet Duckduckgo einen mobilen Browser und die Suchmaschine ist von jedem Browser auf jedem Gerät zugänglich. Brave Search soll zudem auch ausserhalb des Browsers des Unternehmens zugänglich sein. Einen Starttermin für Brave Search gibt es derzeit noch nicht. (swe)