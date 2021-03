BBV ist bester IT-Arbeitgeber der Schweiz 2021

(Quelle: Handelszeitung)

5. März 2021 - Im Arbeitgeber-Ranking der "Handelszeitung" und "Le Temps" ging der IT-Dienstleister BBV Software Services als bestbewerteter IT-Arbeitgeber hervor. Auf den weiteren Plätzen folgen Google und Trivadis.

Die "Handelszeitung" hat auch dieses Jahr wieder zusammen mit "Le Temps" die besten Arbeitgeber der Schweiz ermittelt . Das Ranking basiert auf einer Arbeitgeber-Befragung, die online durchgeführt wurde. Dieses Jahr haben über 1500 Arbeitgeber mit 200 Mitarbeitenden oder mehr an der Befragung teilgenommen.Insgesamt sind über 100'000 Bewertungen in das Ranking eingeflossen. Gefragt wurde nach der Weiterempfehlungsbereitschaft von Arbeitnehmern des eigenen Arbeitgebers, dazu konnten auch andere Arbeitgeber bewertet werden. Dabei kam eine Bewertungsskala von 0 (würde ich auf keinen Fall weiterempfehlen) bis 10 (würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen) zum Einsatz.

Als grosser Gewinner in der Branche Internet, Telekommunikation und IT ging der IT-Dienstleister BBV Software Service hervor. Mit einem Score von 8,38 konnte das Unternehmen mit seinen 200 Mitarbeitern den Spitzenplatz ergattern, nachdem es im Vorjahr für den achten Platz gereicht hat. Google erreichte den zweiten Platz und Trivadis reichte es für Rang drei. Seltsamerweise unterscheiden sich die Resultate grundlegend von jenen vom Vorjahr und keiner der 2021 in den Top 5 figurierenden IT-Arbeitgeber erreicht im Vorjahr ebenfalls eine der fünf Top-Positionen. Als bestbewerteter Telekommunikationskonzern erwies sich Sunrise auf Platz 9, UPC erreichte den 14. und Swisscom den 16. Platz. Von den hiesigen Distributoren wurde schliesslich Also Schweiz am besten bewertet: Das Unternehmen landete mit einem Score von 6,85 auf dem 13. Platz unter den IT-Arbeitgebern.Über alle Branchen hinweg machte Rivella das Rennen. Der Getränkehersteller erreichte einen Score von 9,24 und lag im Vorjahr noch auf dem achten Platz. Die weiteren Plätze werden belegt vom Maschinen- und Anlagebauer Schindler sowie von der Schweizer Paraplegiker-Gruppe. Auch hier fand sich keines der drei bestbewerteten Unternehmen in der Vorjahres-Top-3 . (rd)