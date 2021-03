Whatsapp bekommt selbstzerstörende Bilder

4. März 2021 - Nachdem Whatsapp im letzten Jahr selbstlöschenden Nachrichten eingeführt hat, soll eine ähnliche Funktionalität nun auch für Bilder kommen.

Im letzten November hat Whatsapp als neue Funktion selbstlöschende Nachrichten eingeführt , um gesendete und empfangene Nachrichten auf Wunsch nach sieben Tagen zu entfernen. Nun soll Whatsapp an derselben respektive einer ähnlichen Funktionalität auch für Bilder arbeiten, wie "WABetainfo" via Twitter schreibt. Die Funktion soll vorerst für die iOS- und Android-App eingeführt werden und es erlauben, dass Bilder nach einem vordefinierten Zeitraum beim Sender und Empfänger gelöscht werden. Wie lange dieser Zeitraum ist und inwieweit er vom Anwender definiert werden kann, ist noch nicht klar. Dafür heisst es, dass solche selbstzerstörenden Bilder auch nicht exportiert und auf dem Endgerät gesichert werden können. Ob eine Funktion, die Screenshots verhindert, implementiert werden soll, ist hingegen unklar, scheint allerdings ein Muss.Die Funktion ist aktuell in Entwicklung, zum Roll-out ist noch nichts bekannt. Möglich ist, dass das Feature über kurz oder lang auch für die Desktop-Version Whatsapp Web kommen wird. (mw)