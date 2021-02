Wisekey lanciert soziales Netzwerk Wise.Social

(Quelle: Wisekey)

25. Februar 2021 - Wisekey startet Wise.Social, ein soziales Netzwerk, das auf der digitalen Identität WiseID des Untenehmens aufbaut.

Mit dem neuen Social-Netzwerk Wise.Social will Wisekey WiseID-Benutzern den Austausch von Informationen auf einer sozialen Plattform im Newsfeed-Stil und unter Verwendung einer starken Benutzeridentifikation erlauben.Das neue soziale Netzwerk verwendet keine Werbung und sammelt keine Daten von den Nutzern, so Wisekey in einer Mitteilung: "Es ist für Menschen und Organisationen gedacht, die Daten in ihrem Ökosystem austauschen möchten, ohne die Sorge, dass Algorithmen sie und ihre Daten verfolgen."Wise.Social basiert auf WiseID, der Plattform von Wisekey für persönliche Identitäts- und Sicherheitsdienste, die wiederm auf digitalen Zertifikaten aufbaut und einen starken Fokus auf Vertrauen legt. Mit den Identitätsüberprüfungsdiensten von WiseID sollen Benutzer nun auf der Grundlage ihrer Identitätsüberprüfungsstufe sicher Informationen mit Partnern austauschen können.WiseID bietet drei Stufen der Identitätsvalidierung: Basic, bei der nur die E-Mail validiert wird, Validated, bei der der vollständige Name anhand eines Identitätsdokuments bestätigt wird, und Validated Pro, bei der auch die beruflichen Details validiert werden. Wisekey bietet kostenlose Basic-Konten und die Möglichkeit, das Konto mit verschiedenen Preismodellen zu erweitern.Das Ziel von Wise.Social sei es, Identitätsmanagement- und Cybersicherheitsfunktionen auf einer sozialen Netzwerkplattform zu integrieren, um gefälschte Informationen, die von nicht verifizierten Accounts stammen, effektiv zu kontrollieren.