Gratis-Lehrgang für Node.js verfügbar

(Quelle: Node.js)

19. Februar 2021 - Um den Einstieg in die Javascript-Laufzeitumgebung Node.js zu erleichtern, haben die Linux Foundation und die OpenJS Foundation einen kostenlosen Lehrgang lanciert.

In der Webentwicklung hat sich in den letzten Jahren Node.js einen Namen gemacht. Dabei handelt es sich aber weniger um ein Framework oder gar eine Programmiersprache, sondern vielmehr um eine Open-Source-Javascript-Runtime-Umgebung, die auf Chrome's V8-Javascript-Engine aufsetzt. Die Nutzung von Node.js hat allerdings einen Haken: Das Erlernen gilt generell als eher schwierig.Dies haben offenbar auch die Linux Foundation wie auch die OpenJS Foundation erkannt und haben einen kostenlos verfügbaren Lehrgang mit der Bezeichnung Introduction to Node.js lanciert. Der in englischer Sprache gehaltene Lehrgang wird über die Edx-Plattform angeboten und adressiert Frontend- wie Backend-Entwicklung. Der Kurs dauert 7 Wochen, wobei pro Woche eine bis zwei Stunden investiert werden sollten. Wer sich die Teilnahme durch ein Zertifikat bescheinigen lassen möchte, kann dies für knapp 150 Dollar haben. (rd)