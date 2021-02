Generische Typen für Programmiersprache Go

(Quelle: Pixabay)

16. Februar 2021 - Nach rund zehn Jahren soll die statische Programmiersprache Go um generische Typen erweitert werden.

Das Team rund um die Programmiersprache Go hat verkündet , dass Go wie vielfach und seit Jahren gefordert um generische Typen erweitert werden soll und hat dazu einen Eintrag im Bug- und Issue-Tracker der Sprache auf Github angelegt, wie "Golem.de" berichtet . Generics definieren bestimmte Funktionen oder Datenstrukturen generisch und abstrahieren damit über die in Sprache vorhandenen Datentypen. So können sich auch für abstrakte Datentypen zum Beispiel Listen inklusive notwendiger Algorithmen zum Sortieren festlegen lassen. Während in dynamischen Sprachen wie Python oder Javascript Funktionen ohne Bedenken rund um Typen erstellt werden können, ist dies bei statischen Sprachen wie C++, Java oder Rust nicht der Fall, weshalb diese Generics bieten. Für Go galt das bislang nicht, soll sich nun aber ändern. (abr)