Edge bot Game-Raubkopien als Extensions an

(Quelle: Swiss IT Media/Edge)

15. Februar 2021 - Im Edge Browser konnten Raubkopien von Games als Extensions heruntergeladen werden. Gewisse Titel waren gar über mehrere Monate lang im Extension Store zu haben.

Im Extension Store von Microsofts Edge Browser gab es über einen Zeitraum hinweg Games aller Art zum Download. Nun stellte sich heraus, dass eine Reihe davon wohl ohne Lizenz hochgeladen wurde und daher als Raubkopien gesehen werde müssen, die ohne Einwilligung der Entwickler ihren Weg in den Browser, respektive den Extension Store, gefunden haben. Etwas unangenehm für Microsoft ist das ganze aber vor allem, weil man die Game-Extensions über das Microsoft-Edge-Dev-Profil auf Twitter selbst beworben hatte. Sowohl der Tweet wie auch die Extensions mit den kopierten Games wurden mittlerweile gelöscht, wie "The Verge" berichtet In der Liste der Games finden sich viele bekannte Titel wie Mario Kart 64, Sonic the Hedgehog oder gar Minecraft. In gewissen Fällen wurde offenbar sogar mit den Original-Ressourcen aus den betroffenen Games gearbeitet, auch seien einzelne Beispiele bereits seit Oktober 2020 im Extension Store zu finden gewesen. Sowohl Microsoft wie auch der Spielehersteller Nintendo haben sich gegenüber "The Verge" nicht zu den Details geäussert, wollen sich den Fall aber nochmal genauer anschauen. (win)