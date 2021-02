20 Jahre VLC: Das können wir von VLC 4.0 erwarten

(Quelle: videolan.org)

15. Februar 2021 - VLC bringt zum 20-jährigen Jubiläum Version 4.0 des beliebten Open Source Media Players auf den Markt. Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche gibt es neue Funktionen, Web-Features, Security-Updates und gar eine neue Wikipedia-artige Filmplattform.

Zum 20-jährigen Jubiläum des beliebten Open Source Media Players VLC, der mittlerweile mehr als 3,5 Milliarden Downloads verzeichnet, spendiert der Entwickler hinter VCL dem Produkt mit Version 4.0 ein richtiges Facelifting. Dies berichtet "Protocol" auf Basis eines Gesprächs mit dem Entwickler und Videolan-Foundation-Gründer Jean-Baptiste Kempf.Version 4.0 des VLC Media Players soll noch dieses Jahr erscheinen und einige Neuheiten in petto haben. So wird Version 4 mit einer komplett überarbeiteten Nutzeroberfläche daherkommen, ausserdem plant man, mehr Online-Features in den Player zu integrieren. Man wolle dabei nach "VLC-Art" verfahren, so Kempf, die Online-Funktionen also über zu installierende Plugins integrieren. Offenbar lässt sich VLC aber die Option offen, das Open-Source-Produkt in Zukunft über gewisse Werbefinanzierungen finanziell zu unterstützen. Auch kündigte Kempf eine Web-Version an, die auf Webassenbly und Javascript basiert. Man sei noch nicht fertig, aber man komme der Sache näher, wie es weiter heisst. Und zum Schluss soll es in der VLC-Zukunft gar ein Wikipedia-artiges Moviepedia-Projekt geben, das man sich wohl ähnlich wie die Filmfan-Plattform IMDb vorstellen könne.Weitere Ressourcen werden in den Bereich Security investiert, da die Nutzer neben ihrem Browsers nur noch sehr wenige ausgewählte Applikationen installieren würden und der Media Player in diesem Kontext zum beliebten Einfallstor für Angreifer werden könnte, so Kempf. (win)