Microsofts Surface Duo ab 18. Februar im Handel - nicht aber in der Schweiz

Microsofts Surface Duo ab 18. Februar im Handel - nicht aber in der Schweiz

(Quelle: Microsoft)

12. Februar 2021 - Am 18. Februar bringt Microsoft das Surface Duo in Deutschland oder Frankreich auf den Markt. Für das 128-GB-Modell werden rund 1550 Euro verlangt.

Microsoft hat den Markteinführungstermin von Surface Duo für einzelne Länder bekanntgegeben. Das jüngste Modell der Surface-Familie, ein faltbares Mobilgerät mit zwei Touch-Screen-Displays wird kommende Woche am 18. Februar in Deutschland, Frankreich, Kanada sowie im UK in die Läden kommen. Was die Schweiz anbelangt, erfolgte keine entsprechende Ankündigung.



Das Gerät auf Basis von Android 10 ist 250 Gramm schwer und verfügt über zwei 8,1-Zoll-AMOLED-Displays die je 2700x1800 Bildpunkte darstellen. Für die Rechenpower sorgt eine Snapdragon-855-CPU von Qualcomm. Das Surface Duo verfügt ferner über 6 GB RAM und je nach Modell über 128 oder 256 GB Anwenderspeicher. Einen SD-Card-Slot, mit dem sich der Speicher günstig erweitern liesse, sucht man vergebens. Was die Connectivity anbelangt versteht sich das Gerät mit nicht mehr ganz taufrischem 802.11ac-WLAN, LTE und Bluetooth 5.0. Ebenfalls an Bord sind eine 11-MP-Kamera, ein Fingerprint-Sensor oder ein 3577-mAh-Akku.



Die 128-GB-Version geht in Frankreich und Deutschland für 1549 Euro über den Tisch, für die 256-GB-Ausführung müssen 100 Euro mehr hingeblättert werden. (rd)