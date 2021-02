Apple Maps nimmt Meldungen von Usern entgegen

(Quelle: "Macrumors")

11. Februar 2021 - Apple wird mit iOS 14.5 auch seine Kartenanwendung mit Neuerungen versehen. Unter anderem sollen User Unfälle melden können.

Apple plant offenbar, seine Kartenanwendung um Nutzermeldungen anzureichern. Wie "Macrumors" schreibt , soll es mit dem nächsten iOS-Update 14.5 möglich werden, auf Apple Maps Unfälle, Gefahren und Blitzer zu melden. Dies soll ganz einfach über einen Report-Button oder optional auch via Siri möglich sein. Auch via Carplay wird die Funktion bereitstehen.Konkurrenten wie Waze, Google Maps sowie die klassischen Navi-Anbieter bieten Ähnliches bereits seit geraumer Zeit. Unklar ist aktuell, ob die gemeldeten Vorfälle anderen Usern unmittelbar angezeigt oder ob sie zuerst geprüft werden. Gerade bezüglich den Radar-Warnungen ist zudem davon auszugehen, dass die Funktion hierzulande kaum eingeführt wird, da das Warnen von Blitzern über Internet- oder auch SMS-Dienste in der Schweiz verboten ist. (mw)