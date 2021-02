Tiktok soll zur E-Commerce-Plattform werden

9. Februar 2021 - Der Video-Dienst Tiktok plant, in den Bereich E-Commerce zu expandieren. Schon bald sollen Unternehmen auf der Plattform ihre Produkte vertreiben können.

Tiktok will sich ein Stück des E-Commerce-Kuchens sichern. Wie "Bloomberg" berichtet , will die Video-Plattform schon bald neue Funktionen bereitstellen, mit denen Unternehmen ihre Produkte anbieten können. So sollen sie künftig in der Lage sein, Links zu Produkten anzuzeigen und damit bei Verkäufen Kommissionen einzustreichen. Darüber hinaus sollen sie die Möglichkeit erhalten, eine Art Shopping-Kanäle analog zu ähnlichen Angeboten im Fernsehen aufzuschalten. Über diese können Nutzer die Produkte direkt in der App erwerben.Tiktok will seine E-Commerce-Features vorerst in den USA ausrollen, um damit Facebook zu konkurrenzieren. Tiktok Wollte sich nicht zu den Gerüchten äussern, welche interne Quellen verbreitet haben sollen. Auch ist unklar, ob und wann diese Features auch in anderen Teilen der Welt ausgerollt werden. (luc)