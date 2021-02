Microsoft erweitert Dark Mode für Word

(Quelle: Microsoft)

9. Februar 2021 - Word hat nun einen echten Dark Mode. Nach einem Update lässt sich nun nicht mehr nur die Menüleiste abdunkeln, sondern auch der Textbereich, wobei dann der Text weiss angezeigt wird.

Microsoft hat ein Update für den Dark Mode von Word veröffentlicht. Wie "MS Office Insiders" via Twitter verkündet, ermöglicht dieses, den gesamten Bildschirm dunkel einzufärben. Ali Forelli, Program Manager im Word-Team von Microsoft , das an den Accessibility-Features arbeitet, erklärt derweil in einem Blog-Beitrag , dass die Word-Nutzer davor lediglich die Menüleiste dunkel einfärben konnten, während sie die Farben nun auch im Textbereich invertieren können. Dieser wird dann schwarz angezeigt, die Schrift in weiss. Dabei ist es auch möglich, den Textbereich weiterhin weiss zu belassen (siehe Bildergallerie). Auch andere Farben im Bereich des Dokumentes werden durch den Dark Mode verändert, um den Kontrast zu erhöhen.Der erweiterte Dark Mode ist derzeit im Insider Beta Channel in Version 2012 (Build 13518.10000) von Word verfügbar. Wann das neue Feature für alle Anwender zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt. (luc)