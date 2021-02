Google konsolidiert Synchronisierungs-Tools für Private und Unternehmen

(Quelle: Google)

8. Februar 2021 - Um die Komplexität für Privatanwender und System-Admins in Unternehmen zu reduzieren, konsolidiert Google die beiden Sync-Produkte Backup and Sync und Google Drive File Stream.

Bei Google Drive kommt es zur Konsolidierung der Synchronisierungswerkzeuge für Privatanwender und Businesskunden. So sollen in den nun folgenden Monaten das bisher für den Privathaushalt gedachte Backup and Sync und der Business-Service Google Drive File Stream zusammengeführt werden.Gerade weil es im Business-Bereich vermehrt zum Mix der beiden Lösungen kam, was für die Benutzer zu Unklarheiten und für Administratoren zu unnötigen Herausforderungen geführt habe, wolle man die beiden Lösungen nun verschmelzen, wie es im offiziellen Blog-Beitrag von Google heisst. Neben Vereinfachungen für Benutzer und Admins soll die Konsolidierung letztlich auch einen positiven Einfluss auf die Performance der Lösung haben. Die Zusammenführung soll im Verlauf des laufenden Jahres 2021 vollzogen werden. Hier können sich neugierige Nutzer für die Teilnahme an der Beta anmelden. (win)