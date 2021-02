Google patcht Zero-Day-Leck in Chrome

(Quelle: Pixabay)

5. Februar 2021 - Google hat den Chrome-Browser aktualisiert und behebt mit dem Update eine Zero-Day-Schwachstelle, die bereits für Angriffe missbraucht wird.

Google hat eine Aktualisierung des Chrome-Browsers für Windows, Mac und Linux veröffentlicht und patcht damit eine Zero-Day-Schwachstelle. Wie der Internetkonzern in den Release Notes mitteilt , wird mit der Version 88.0.4324.150 ein Sicherheitsleck mit der Kennung CVE-2021-21148 eliminiert, dessen Risiko als hoch bewertet wird.Die Schwachstelle betrifft einen Heap-Buffer-Overflow-Fehler in der Javascript Engine V8. Konkretere Informationen zur Schwachstelle will Google wie üblich erst dann publizieren, wenn ein Grossteil der Chrome-User das Security-Update eingespielt hat. Das Leck wurde am 24. Januar gemeldet und soll mittlerweile bereits für Angriffe missbraucht werden.Die jüngste Chrome-Version für Windows-Systeme steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)