Opera 74 mit speichersparenden Tabs

5. Februar 2021 - Die jüngste Version des norwegischen Webbrowsers kann mit einer Funktion namens Tab Snoozing aufwarten. Das Feature sorgt dafür, dass nur aktive Tabs Speicher belegen.

Die norwegische Softwareschmiede Opera hat die Verfügbarkeit ihres gleichnamigen Browsers in der aktualisierten Version 74 bekanntgegeben. Wie die Macher im offiziellen Opera-Blog bekanntgeben, verfügt der Browser im neuen Release erstmals über die sogenannte Tab-Snoozing-Funktion. Das Feature soll es dem Browser erlauben, mit dem verfügbaren Speicher sparsamer umzugehen. Dies wird dadurch erreicht, dass Browser-Tabs, die nicht aktiv genutzt werden, pausiert werden, wodurch Speicher freigegeben wird. Tab Snoozing ist standardmässig eingeschaltet, lässt sich über die Settings aber auch deaktivieren. Verbessert wurde ausserdem die Easy-Files-Funktion. Die Funktion steht dabei zur Seite, wenn es darum geht, eine Datei auszuwählen und bietet über ein Popup-Fenster neu nun auch Zugriff auf die zuletzt heruntergeladenen Dateien.Weitere Neuerungen betreffen Verbesserungen bei der Tabs-Suche sowie diverse nicht näher bezeichnete Korrekturen und Fehlerbehebungen. Die Windows-Version von Opera 74 steht per sofort in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)