UPC übernimmt Kabelnetze in Glarus, Kaltbrunn und Weggis-Vitznau-Gersau

(Quelle: UPC)

1. Februar 2021 - UPC übernimmt von den drei lokalen Partnern Technische Betriebe Glarus (Tb.glarus), Fernsehgenossenschaft Kaltbrunn (FGK) und Genossenschaft Antennenanlage Weggis-Vitznau-Gersau (GAWVG) deren Kabelnetze. Damit gewinnt UPC rund 13'000 Neukunden.

UPC übernimmt die Kabelnetze Glarus, Kaltbrunn und Weggis-Vitznau-Gersau von den Betreibern und UPC-Partnern Technische Betriebe Glarus (Tb.glarus), Fernsehgenossenschaft Kaltbrunn (FGK) und Genossenschaft Antennenanlage Weggis-Vitznau-Gersau (GAWVG). Damit beziehen neu rund 13'000 Haushalte ihre Leistungen neu direkt von UPC statt den lokalen Betreibern. Per 1. Januar 2021 hat UPC die Kabelnetze übernommen."Ziel ist es, dass die Kommunikationsinfrastruktur auch weiterhin den Herausforderungen und Ansprüchen der Digitalisierung gerecht wird. UPC ist für zukünftige, digitale Trends bestens gerüstet und kann auch den künftigen Kundenbedürfnissen perfekt nachkommen", so etwa Martin Zopfi-Glarner, Geschäftsführer von Tb.glarus. Und Christophe Millet, Leiter Partnernetze bei UPC , ergänzt: "Durch diese drei Übernahmen können wir die Präsenz als Infrastrukturanbieterin stärken. Zudem freuen wir uns, den Einwohnerinnen und Einwohnern an diesen Standorten, basierend auf einer zukunftssicheren Infrastruktur, unsere innovativen Produkte und Services zur Verfügung stellen zu können." (win)