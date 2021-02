Management und Technologie: ETH und HSG lancieren Studiengang Emba X

(Quelle: Emba X)

1. Februar 2021 - Die beiden Top-Hochschulen ETH Zürich und Universität St. Gallen lancieren ein neues Weiterbildungsprogramm mit den Schwerpunkten Technologie und Management unter dem Namen Emba X.

Die beiden renommierten Schweizer Hochschulen ETH Zürich und Universität St. Gallen lancieren gemeinsam Emba X, ein neues Weiterbildungsprogramm mit den Schwerpunkten Technologie und Management. Man wolle damit die "die Stärken der Universität St.Gallen in der Weiterbildung für Unternehmensführung, Nachhaltigkeit, Strategie und Firmentransformation mit dem Wissen der ETH Zürich im Bereich Technologiemanagement" vereinen, wie es in der Mittelung heisst.Der Studiengang dauert 18 Monate, die Hochschulen wollen neben den Grundlagen mit viel angewandtem Wissen, etwa in praxisnahen Sprint-Wochen, vermitteln. Mehr Informationen und Details zum Programm gibt es auf der Emba-X-Website. Karolin Frankenberger, Co-Direktorin von Emba X kommentiert: "Unser neues Programm entwickelt verantwortliche Führungskräfte, die über die Denkweise, das Wissen und die Fähigkeiten verfügen, Management- und Technologiefragen zu integrieren, um eine positive, nachhaltige Wirkung für ihr Team, ihre Organisationen und die Gesellschaft zu erreichen." Und Stefano Brusoni, ETH-Professor und Co-Direktor von Emba X ergänzt: "Neue Technologien geben uns die Möglichkeit, gesellschaftliche Probleme und geschäftliche Bedürfnisse anzugehen, schaffen aber auch neue Herausforderungen für Führungskräfte. Sie müssen lernen, wie sie die widersprüchlichen Ziele unterschiedlicher Interessengruppen aus Wirtschaft und Gesellschaft in Einklang bringen können." (win)