Google-Mitarbeiter gründen internationale Gewerkschaft

(Quelle: UNI Global Union)

27. Januar 2021 - Eine neu gegründete Gewerkschaft, soll Google-Mitarbeiter auf der ganzen Welt miteinander vernetzen: Alpha Global umfasst Mitarbeiter aus 10 Ländern, darunter auch der Schweiz.

Google-Mitarbeiter auf der ganzen Welt schliessen sich zu einem globalen Gewerkschaftsbündnis zusammen. Die neu gegründete Koalition mit dem Namen Alpha Global besteht aus 13 verschiedenen Gewerkschaften, die Arbeiter in 10 Ländern vertreten, darunter die Vereinigten Staaten, Grossbritannien und die Schweiz. Die Ankündigung kommt Wochen nachdem in den USA und Kanada die Alphabet Workers Union (AWU) gegründet wurde , eine Minderheitsgewerkschaft, die der Communications Workers of America angeschlossen ist. AWU wuchs innerhalb einer Woche nach dem Start von 230 Mitgliedern auf mehr als 700, wie "The Verge" schreibt Alpha Global ist zudem auch der UNI Global Union angeschlossen, einer Föderation von Gewerkschaften, die weltweit 20 Millionen Menschen vertritt, darunter auch Arbeiter bei Amazon."Die Probleme bei Alphabet - und von Alphabet geschaffen - sind nicht auf ein Land beschränkt und müssen auf globaler Ebene angegangen werden", so UNI-Generalsekretärin Christy Hoffman. "Die von den Tech-Beschäftigten bei Google und darüber hinaus gestartete Bewegung ist inspirierend. Sie setzen ihre kollektive Kraft ein, um nicht nur ihre Arbeitsbedingungen zu verändern, sondern auch soziale Probleme anzugehen." (swe)