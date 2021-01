Duckduckgo verzeichnet erstmals über 100 Millionen Suchanfragen

(Quelle: Duckduckgo)

19. Januar 2021 - Duckduckgo hat zum ersten Mal seit 12 Jahren über 100 Millionen Suchanfragen von Nutzern an einem Tag erreicht.

Die auf Datenschutz fokussierte Suchmaschine Duckduckgo erreichte diese Woche einen wichtigen Meilenstein in ihrer 12-jährigen Geschichte, als sie am Montag ihren allerersten Tag mit mehr als 100 Millionen Suchanfragen von Nutzern verzeichnete, so "ZDnet.com" Die Suchmaschine wächst besonders seit August 2020 und verzeichnet seitdem regelmässig mehr als 2 Milliarden Suchanfragen pro Monat. Die Zahlen sind im Vergleich zu Googles täglich 5 Milliarden Suchanfragen zwar klein, doch ist es auch ein klares Zeichen, dass Nutzer nach Alternativen suchen.Duckduckgos historischer Meilenstein kommt in einer Woche, in der sowohl Signal, Threema wie auch Telegram, zwei andere datenschutzfreundliche Apps, ebenfalls grosse Wachstumschübe verzeichnen konnten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (swe)