Nach Änderung der Whatsapp-AGB verzeichnen Threema und Signal steigende Nutzerzahlen

(Quelle: Pixabay)

11. Januar 2021 - Am 8. Februar treten die neuen AGB von Whatsapp in Kraft. Die Nutzer müssen dann etliche Daten mit Facebook teilen. Das passt offenbar vielen nicht, denn Threema und Signal verzeichnen steigende Download-Zahlen.

Findet ein Exodus der Whatsapp-Nutzer statt? Dies zumindest suggerieren mehrere Medienberichte, denn sowohl der Schweizer Messenger Threema als auch Signal verzeichnen seit Tagen stark steigende Download-Zahlen. Grund dafür sind offenbar die neuen AGB von Whatsapp , die am 8. Februar 2021 in Kraft treten. Darin steht unter anderem, dass die Nutzer zustimmen, etliche persönliche Daten wie etwa ihre Kontakte mit dem Whatsapp-Mutterkonzern Facebook zu teilen. Wie etwa "Der Standard" erklärt , gibt es derzeit zwei Versionen der neuen AGB. Eine für europäische Nutzer und eine für Nutzer ausserhalb Europas. Dies, weil in Europa die Europäische Datenschutz-Grundverordnung gilt, welche die Nutzer relativ gut schütze. Für die Schweiz gilt das übrigens ebenso, diese ist zusammen mit den EU-Staaten Teil der "Europäischen Region", für welche die strengere Regelung Anwendung findet.Dennoch scheinen viele Whatsapp-Nutzer endgültig genug zu haben und auf Lösungen der Konkurrenz umzusteigen. (luc)