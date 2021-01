Chrome-Update behebt 16 Sicherheitslecks

8. Januar 2021 - Google hat den Chrome-Browser für Windows, Linux und MacOS auf die Version 87.0.4280.141 aktualisiert und eliminiert mit dem Update 16 Sicherheitsschwachstellen.

Google hat ein Update für den Chrome-Browser veröffentlicht, mit dem in erster Linie sicherheitsrelevante Schwachstellen adressiert werden. Mit dem Update werden die Windows, Linux- und MacOS-Ausführungen des Browsers auf die Version 87.0.4280.141 aktualisiert.Wie Google in den Release Notes bekannt gibt, enthält das Update 16 Security Fixes. Bei 12 der Schwachstellen wird das Risiko als hoch beurteilt. Details zu den Lecks lässt Google wie gewohnt erst verlauten, wenn eine Mehrheit der Anwender das jetzt vorliegende Update eingespielt hat. Daneben wurden im vorliegenden Release eine ganze Reihe an Änderungen zur Verbesserung von Stabilität und Performance vorgenommen.Die Windows-Ausführung der neuen Chrome-Version steht in unserer Freeware-Library zum Download zur Verfügung. (rd)