Preview der Programmiersprache Scala 3 veröffentlicht

(Quelle: Pixabay)

23. Dezember 2020 - Die Programmiersprache Scala 3 ist ab sofort als Developer Preview erhältlich. Im Januar nächsten Jahres soll ein Release Candidate folgen und der finale Release ist für Mitte 2021 vorgesehen.

Die Programmiersprache Scala 3 soll Mitte 2021 in einer finalen Version veröffentlicht werden. Bis dahin soll Ende Januar ein erster Release Candidate erscheinen. Bereits jetzt ist aber eine Developer Preview von Scala 3 veröffentlicht worden, wie "Heise.de" schreibt . Die Preview, welche die Versionsnummer Scala 3.0.0-M3 trägt, ist ab sofort im Github-Repository des Projekts Dotty zu finden.Die Entwicklung von Scala begann im Jahr 2001 durch Martin Odersky, der die Programmiersprache an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) erfand. Bei Scala handelt es sich um eine Programmiersprache, die sowohl funktional als auch objektorientiert ist. Die Vorgängerversion Scala 2 erschien bereits 2006, seither arbeiten die Entwickler an Scala 3, die über die Jahre viele Verbesserungen erfahren hat. (luc)