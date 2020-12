Firmware Update für Surface Book 3 erhältlich

(Quelle: Microsoft)

14. Dezember 2020 - Microsoft spendiert dem Surface Book 3 ein Firmware Update, das zwar keinerlei Neuerungen bringt, jedoch Sicherheitslücken behebt sowie die Ladefunktionalität des Akkus verbessert.

Wie dem entsprechenden Support-Dokument zu entnehmen ist, hat Microsoft am 11. Dezember ein Firmware Update für sein Detachable Surface Hub 3 herausgegeben. Im Changelog zum Update finden sich zwar keinerlei Neuerungen, auf die sich die Nutzer freuen könnten, jedoch einige Fixes für sicherheitsrelevante Fehler, unter anderem im Zusammenhange mit den Intel-Komponenten des Gerätes sowie mit dem Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Ebenfalls interessant dürfte eine Verbesserung der Smart-Charging-Funktion für den Akku sein. Diese soll nach dem Aufspielen des Updates ihren Dienst wesentlich zuverlässiger verrichten.Besitzer eines Surface Book 3 sollten also schon allein wegen der Sicherheits-Fixes in Erwägung ziehen, die neue Firmware schnellstmöglich auf ihr Gerät aufzuspielen. Alle Änderungen werden im Changelog gelistet. (luc)