Fujitsu lanciert Homeoffice Konfigurator

(Quelle: Fujitsu)

8. Dezember 2020 - Fujitsu will mit seinem online verfügbaren Homeoffice Konfigurator den Nutzern ermöglichen, den Home-Office-Arbeitsplatz modular zu konfigurieren und den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

Der Homeoffice Konfigurator von Fujitsu ist ein Online-Tool, mit dem Nutzer den eigenen Home-Office-Arbeitsplatz modular und nach ihrem Gusto zusammenstellen können. Gleichzeitig offeriert Fujitsu gleich mehrere vorgefertigte und frei konfigurierbare Bundles, die aus Rechner, Displays, Peripheriegeräten und Zubehör bestehen. Sie orientieren sich an unterschiedlichen Home-Office-Bedürfnisse und an den Platzverhältnissen in den Wohnräumen der Nutzer.Wie Fujitsu erklärt, entwickelt das Unternehmen im Office-21-Forschungsverbund zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) integrierte Arbeitsplatzkonzepte, die auf den neusten Erkenntnisstand zu Ergonomie und Kollaboration basieren. Diese Erkenntnisse seien in die Entwicklung aller Home-Office-Produkte von Fujitsu eingeflossen. Sie sollen den Menschen in den Mittelpunkt stellen und ihn während der täglichen Arbeit aus dem Home Office unterstützen. (luc)