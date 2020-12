Insider Update für Skype erlaubt Anzeige von 49 Call-Teilnehmern

(Quelle: Microsoft)

7. Dezember 2020 - Mit einem neuen Build, der in der Preview-Version verfügbar ist, kann man bei Skype-Calls nun bis zu 49 Teilnehmer gleichzeitig sehen.

Microsoft hat ein neues Skype-Update in der Insider-Version vorgestellt . Neu gibt es die Option, direkt aus Windows Skype-Termine erstellen zu können, dafür wurde Meetnow im System-Tray integriert. Auch gibt es die aus Microsoft Teams bekannte Gruppen-Ansicht bei vielen Teilnehmern: Skype unterstützt in der Grid-Ansicht neu bis zu 49 Teilnehmer, deren Kamera-Streams man in der Videokonferenz sehen kann. Die dritte grosse Neuerung betrifft die Android-11-Version von Skype, die um einige Features, wie etwa Chat Bubbles, erweitert wurde.Auch soll das Hinzufügen neuer Teilnehmer in Gruppen-Calls vereinfacht werden, indem diese sowohl per Telefonnummer wie auch per Skype-ID hinzugefügt werden können. Zuletzt optimiert Microsoft auch noch die Performance und behebt kleinere Fehler im neuen Build, wie etwa das gelegentliche Einfrieren des Bildes in Calls oder die versehentliche Aktivierung des Sleep-Modus bei Macbooks.Auch wurde angekündigt, dass man an einigen neuen Features wie dem Together Mode oder Noise Cancelling arbeiten wird. (win)