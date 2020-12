Opera für Android mit Screenshot-Tool und neuem Media Player

(Quelle: Opera)

7. Dezember 2020 - Opera integriert das Screenshot-Tool Websnap und einen neuen, proprietären Mediaplayer in die neue Android-Version seines Browsers.

Opera lanciert version 61 des gleichnamigen Browsers für die Android-Plattform. Die grösste Neuheit ist die Funktion Websnap, die Nutzern das Aufnehmen, Anpassen und Teilen von Screenshots aus dem Browser ermöglicht. Nutzer können die aufgenommenen Bildschirm-Fotos, bei Opera Snapshots genannt, mit den integrierten Emojis und Grafikbearbeitungs-Tools bearbeiten, bevor sie weiterverwendet werden.Weiter soll der neue, integrierte Mediaplayer die Abspiel-Software von Drittanbietern überflüssig machen, so Opera. So lassen sich alle beliebigen Audio- und Videodateien fortan direkt im Browser abspielen, weitere Player seien damit obsolet, so die Entwickler. "Die Leute laden täglich riesige Mengen an Dateien aus dem Netz herunter." erklärt Stefan Stjernelund, Product Director für Opera for Android. "Der neue Opera Media Player unterstützt sowohl HTML5-Dateien, die in Webseiten integriert sind, als auch bereits heruntergeladene Files. Die Nutzer müssen also nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin und her wechseln oder gar Player von Drittanbietern herunterladen, um ihre Lieblings-Videos oder -Lieder zu geniessen." Der Media Player unterstützt Play Queue (Warteschlange für abzuspielende Files), viele individuelle Einstellungen und eine Bild-in-Bild-Funktion.Ebenfalls neu ist ein einfacherer Zugang zum QR-Code-Scanner des Browsers und die Option, letzteren als alleinstehendes Icon auf dem Home-Screen einzurichten. (win)