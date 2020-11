Digitale Währung Libra soll bereits im Januar 2021 lanciert werden

(Quelle: Libra)

30. November 2020 - Die von Facebook initiierte Digitalwährung steht angeblich kurz vor dem Start. Noch steht aber die Freigabe durch die Finma aus.

Im Juni letzten Jahres präsentierte das soziale Netzwerk Facebook seine eigene Digitalwährung Libra ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Zusammen mit weiteren Unternehmen entstand dann zunächst die Libra Association mit Sitz in Genf. Nun soll die digitale Währung laut einem Bericht der Financial Times, der sich auf die Aussagen von mehreren Quellen stützt, bereits im Januar lanciert und an den Dollar gekoppelt werden, wie etwa das "Handelsblatt" schreibt . In einem zweiten Schritt sollen dann auch weitere Varianten von Libra herausgebracht werden.Im Mai dieses Jahres beantragte die Libra Association eine Genehmigung bei der Finma, diese steht jedoch nach wie vor aus, weshalb der genaue Zeitpunkt der Einführung der neuen Digitalwährung noch nicht bekannt ist. (luc)