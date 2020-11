Zahlreiche Apple-Rechner mit M1-Chip für 2021 in der Pipeline

(Quelle: Apple)

27. November 2020 - Wie der renommierte Analyst und Apple-Spezialist Ming-Chi Kuo schreibt, wird Apple im nächsten Jahr zahlreiche neue Mac-Modelle mit dem hauseigenen M1-Chip lancieren. Ausserdem ist die Rede von neuen iPads, neuen Airpods und einem Apple-Watch-Redesign.

Der Analyst Ming-Chi Kuo hat mit seinen Prognosen zu neuen Apple-Produkten schon oft richtig gelegen – entsprechend viel Beachtung finden seine Vorhersagen. Nun berichtet "Macrumors" unter Berufung auf Kuo, dass Apple für 2021 eine ganze Reihe von Macs in der Pipeline hat, die mit dem hauseigenen M1-Chip bestückt sind, der seit diesem Monat in den neuen Macbook Air (ein Test der Neuauflage mit M1-Chip folgt in der Dezember-Ausgabe ), dem Macbook Pro und dem Mac Mini zu finden ist.Laut Kuo sollen die neuen Macbooks in einem neuen Design kommen, während die jüngst lancierten Modelle den M1-Chip im Wesentlichen im alten Gewand verpacken. Kuo macht noch keine Prognosen, welche Macbook-Modelle kommendes Jahr genau erscheinen sollen, in einer früheren Analyse erklärte er aber, dass Ende zweites oder dann im dritten Quartal neu gestaltete Modelle des 14- und des 16-Zoll-Macbook-Pro kommen. Ebenfalls gibt es Gerüchte über einen überarbeiteten 24-Zoll-iMac und eine kompaktere Version des Mac Pro – jeweils mit M1-Chip.