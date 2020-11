Christian Lochmatter von der FFHS im CIO-Interview

26. November 2020 - Als Leiter Informatikdienste verantwortet Christian Lochmatter die IT der auf vier Standorte verteilten Fernfachhochschule Schweiz (FFHS).

Die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) ist ganz auf Distance Learning fokussiert, unterhält aber nichtsdestotrotz vier Standorte, die von Christian Lochmatter als Leiter Informatikdienste und seinem Team von zehn Leuten betreut werden. Im Interview mit "Swiss IT Magazine" erklärt Lochmatter, wie die IT-Betreuung an diesen vier Standorten organisiert ist und wie die IT-Infrastruktur bei der FFHS ganz grundsätzlich aufgebaut ist. Ausserdem erzählt Lochmatter, mit welchen Aufgaben er aktuell beschäftigt ist, welche Konsequenzen die Coronapandemie für die Zukunft hat und welche Herausforderungen das Virus mit sich brachte. Und er berichtet von der aktuellen Erneuerung des Schulverwaltungssystems, eines der grossen Projekte, dass ihn und sein Team umtreibt.