Microsoft Edge erhält intelligente Kopierfunktion

(Quelle: SITM)

25. November 2020 - Die neueste Funktion in den Canary-Insider-Builds von Edge erlaubt das Kopieren eines Teilbereichs von Tabellen und Bildern auf einer Webseite.

Microsoft baut seinen Edge-Browser laufend mit neuen Features aus. In der neuesten Version, die vorerst nur im täglich nachgeführten Canary-Build erhältlich ist, fällt insbesondere eine neuartige Kopierfunktion auf. Anders als beim herkömmlichen Copy/Paste-Vorgang erlaubt das Smart Copy genannte Feature, auch Teile von Elementen zu kopieren. So lassen sich etwa eine einzelne oder mehrere Spalten oder andere Teilbereiche einer Tabelle in die Zwischenablage übernehmen – bisher war dies nur zeilenweise möglich. Auch Bildausschnitte können so bequem kopiert werden.In den aktuellen Canary-Builds (ab 89.0.711.0) ist Smart Copy allerdings erst per Tastenkombination zugänglich: Werden die Tasten Control, Shift und X gleichzeitig gedrückt, erscheint ein Cursor in Kreuzform zum Aufziehen eines Auswahlrechtecks. Hat man den gewünschten Bereich selektiert, wird er per Klick auf den Button "Copy" in die Zwischenablage kopiert. Weitere Neuerungen sind jeweils der Rubrik "What's Next" auf der Edge-Insider-Website zu entnehmen. (ubi)