Elon Musk überholt Bill Gates und wird der zweitreichste Mensch der Welt

Elon Musks Jahr hat am Montag wohl einen neuen Höhepunkt erreicht, als der Mitbegründer von Tesla an Bill Gates vorbei zur zweitreichsten Person der Welt aufstieg. Das Nettovermögen des 49-jährigen Unternehmers stieg um 7,2 Milliarden Dollar auf 127,9 Milliarden Dollar, angetrieben durch einen Anstieg des Aktienkurses von Tesla Musk hat in diesem Jahr 100,3 Milliarden Dollar zu seinem Nettovermögen hinzugefügt, den höchsten Wert im Bloomberg-Milliardäre-Index, einer Rangliste der 500 reichsten Menschen der Welt. Im Januar belegte er Platz 35.Sein Aufstieg in der Rangliste wurde weitgehend von Tesla vorangetrieben, dessen Marktwert sich 500 Milliarden Dollar nähert. Etwa drei Viertel seines Nettovermögens bestehen aus Tesla-Aktien, die mehr als viermal so hoch bewertet sind wie sein Anteil an der Space Exploration Technologies Corp. oder SpaceX.Musks Meilenstein markiert erst das zweite Mal in der achtjährigen Geschichte des Index, dass der Mitbegründer von Microsoft , Gates, tiefer als auf Platz zwei liegt. Er hatte jahrelang den Spitzenplatz inne, bevor er 2017 vom Gründer von Amazon .com, Jeff Bezos, abgelöst wurde. Gates Nettovermögen von 127,7 Milliarden Dollar wäre viel höher, wenn er nicht über die Jahre hinweg so grosszügig für wohltätige Zwecke gespendet hätte. Seit 2006 hat er mehr als 27 Milliarden Dollar an seine gleichnamige Stiftung gespendet. (swe)