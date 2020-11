Microsoft listet Support-Daten für Surface-Geräte

(Quelle: Microsoft)

16. November 2020 - Microsoft hat eine detaillierte Liste mit den Support-Zeiträumen für seine Surface-Geräte veröffentlicht. Dabei gilt für alle Geräte eine Support-Dauer von mindestens vier Jahren ab dem Veröffentlichungsdatum.

Seit 2012 gibt es die Surface-Geräte von Microsoft nun schon, und der Support für die ersten Generationen dieser Produkte ist bereits ausgelaufen. Das Unternehmen hat nun eine Liste mit den Support-Zeiträumen seiner Surface-Geräte veröffentlicht, in der zu sehen ist, bis wann die jeweiligen Modelle noch mit Treiber- und Firmware-Updates versorgt werden ( via "Golem"). Wie Microsoft erklärt, beginnt der Zeitraum für die Geräteunterstützung, wenn ein Gerät freigegeben wird. Surface-Geräte erhalten Treiber-und Firmware-Updates für mindestens vier Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem das Gerät zum ersten Mal veröffentlicht wurde. In Fällen, in denen die Support-Dauer länger als vier Jahre beträgt, wird ein aktualisiertes Ende des Wartungstermins vor dem Datum der letzten Wartung veröffentlicht.Als nächstes läuft der Support für eine ganze Reihe von Surface-Modellen im November und Dezember 2021 aus, so etwa für das Surface 3 und das Surface Pro 3 sowie das Surface Book und das Surface Pro 4. (luc)