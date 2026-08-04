Google Health kann nun auf Apple Health schreiben

Google hat mit der Auslieferung der Version 5.05 seiner Health-App für Android und iOS begonnen. Zu den wichtigsten Neuerungen
zählt eine erweiterte Apple-Health-Integration für iOS. Nutzer können Gesundheitsdaten aus Google
Health – etwa Trainings, Schritte, Vitaldaten oder Schlafdaten eines Fitbit-Air-Geräts – neu auch zurück in Apple Health synchronisieren. Das war bis anhin nicht möglich und wurde von vielen iPhone-Besitzern mit einem Google-Wearable vermisst.
US-Anwender erhalten zudem die Möglichkeit, Zusammenfassungen ihrer medizinischen Unterlagen über sogenannte Smart Health Links mit Ärzten oder Familienmitgliedern zu teilen. Die Links können als URL oder QR-Code erstellt werden und sollen den Austausch von Gesundheitsinformationen vereinfachen. Laut Google ist die Funktion ausschliesslich in den USA verfügbar und nicht als Ersatz für offizielle Krankenakten gedacht.
Darüber hinaus behebt das Update verschiedene Probleme bei der Berechnung des VO2max-Werts, der Darstellung von Trainingskarten sowie der nachträglichen Bearbeitung abgeschlossener Workouts. Die Verteilung der neuen Version erfolgt in den kommenden Tagen schrittweise.
(mw)