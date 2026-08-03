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Microsoft liefert Update für Windows Recovery Environment
Quelle: Depositphotos

Microsoft liefert Update für Windows Recovery Environment

Die Windows-Wiederherstellungsumgebung wird mit einem Update aktualisiert, das Nutzern von Windows 11 25H2 und 24H2 zu empfehlen ist. Die Behebung von Startproblemen will Microsoft damit im Rahmen der Windows-Qualitätsinitiative verbessern.
3. August 2026

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Der Windows-Hersteller bemüht sich nach wie vor sichtlich um die Verbesserung von Windows 11 – Neuerungen im Startmenü, bei der Taskbar, im File Explorer und beim Kontextmenü sind geplant beziehungsweise in Insider Builds bereits umgesetzt. Jetzt hat man sich in Redmond um die Windows-Wiederherstellungsumgebung (WinRE) gekümmert. WinRE sowie das damit verbundene Safe OS, ein temporär genutztes Minmal-Betriebssystem, kommen bei Problemen mit dem Aufstarten von Windows und anderen Systemproblemen ins Spiel.


Mit dem Update KB5102117 erhöht sich die Versionsnummer des Windows Recovery Environment auf 10.0.26100.8971. Die Aktualisierung steht für Windows 11 25H2 und 24H2 via Windows Update zur Verfügung, nicht aber für Windows 10 oder Windows Server. Alternativ lässt sich KB5102117 über den Windows Update Catalog beziehen. In den Begleitnotizen im Update Catalog bezeichnet Microsoft die Aktualisierung als kritisches Update. Wesentlich mehr Informationen sind auch einem zugehörigen Supportdokument nicht zu entnehmen. (ubi)


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