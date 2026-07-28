Microsoft warnt vor Certighost-Schwachstelle

In einem aktuellen X-Post
weist Microsoft
auf eine Schwachstelle in den Active Directory Certificate Services hin, die mit dem äusserst umfangreichen Juli-Patchday bereits behoben wurde. Für das Leck existiert demnach auch bereits ein Exploit. Konkret geht es um die Sicherheitslücke CVE-2026-54121
, genannt auch Certighost, die mit einem CVSS Score von 8.8 als hochriskant gilt. Laut den Angaben von Microsoft können Angreifer über die Schwachstelle aus der Ferne erweiterte Rechte erlangen und benötigen dazu weder Administratorenrechte noch eine Interaktion seitens von Nutzern auf dem Zielsystem – Zugriff auf das Netzwerk und ein gültiges Domain-Konto genügen völlig.
Details zu Certighost finden sich auf der Github-Präsenz der Entdecker
des Lecks, ebenso der Exploit. Microsoft fürchtet nun, dass die Offenlegung dazu führen könnte, dass die Schwachstelle tatsächlich ausgenutzt wird – tatsächliche Angriffe seien jedoch noch nicht beobachtet worden. Dennoch empfiehlt es sich, die Sicherheitsupdates vom 14. Juli umgehend zu installieren. Patches stehen für Windows-Systeme aber Windows 10 und praktisch alle Versionen von Windows Server ab 2012 bereit. Wer seine Systeme trotzdem nicht aktualisieren will oder kann, erhält im zitierten X-Post von Microsoft Hinweise zur Milderung des Risikos.
(ubi)