Post startet neue Runde für Intrusion Tests am E-Voting-System

Die Post
startet eine weitere Runde Intrusion Tests für ihr E-Voting-System, das bereits bei fünf Kantonen
versuchsweise im Einsatz ist. Der neue Penetration Test für ethische Hacker hat unlängst am 6. Juli gestartet und wird nun bis zum 24. Juli laufen.
Speziell ist an der aktuellen Runde, dass es ein neues PIT+ Private Program gibt, bei dem das Public Interface Testing Environment (PIT) mit gelockerten Sicherheitsmassnahmen zur Verfügung steht. Zugang gibt es aber nicht für alle Security-Spezialistinnen und -Spezialisten – man muss sich bei der Post über evoting@post.ch bewerben, die Plätze sind begrenzt.
Laut der zugehörigen Website auf Yeswehack.com
sind Prämien zwischen 100 und 230'000 Euro möglich. Die durchschnittliche Prämie liegt laut der Plattform bei 2000 Euro. Insgesamt gingen in den Intrusion Tests bereits 1575 Meldungen ein, die höchste Prämie liegt bei 40'000 Euro.
(win)