Google Summer Academy 2026 mit Schwerpunkt KI

Bereits zum siebten Mal reichert Google den Sommer mit einer Bildungsveranstaltung an. Die Google Summer Academy 2026 bietet vom 28. Juli bis zum 15. August 2026 zusammen mit vielen Bildungspartnern, darunter etwa die Fachhochschule Nordwestschweiz, das IFJ Institut für Jungunternehmen oder die Zürcher Handelskammer, kostenlose Weiterbildungsmöglichkeiten an. Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr Webinare zum Thema künstliche Intelligenz, aber auch weitere Themen sollen in den über 20 Live-Webinaren zur Sprache kommen, abgehalten von insgesamt 20 Trainerinnen und Trainern, wie Google meldet. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Personen sowie an KMU und soll dabei helfen, die Chancen der Digitalisierung mit Schwerpunkt auf KI besser nutzen zu können.
Die Live-Webinare drehen sich um Themen wie KI-Prompting, NotebookLM, "KI für dein neues Business", "Ads meet AI", oder Kundengewinnung mit Google Ads und Gemini. Weitere Webinare befassen sich zum Beispiel mit Google Analytics 4, "Pimp dein Linkedin-Profil", AI-powered Messaging und Demand-Gen-Kampagnen. Die Gesamtübersicht über die Webinare findet sich hier
. Die meisten davon finden auf Deutsch statt, einige auf Englisch.
Christine Antlanger-Winter, Regional Director Google Schweiz & Österreich bei Google
: "Die digitale Transformation schreitet unaufhaltsam voran, KI-Kompetenzen werden so zum Schlüssel für Ihren Erfolg. Genau deshalb bieten wir Ihnen in der Schweiz und Österreich die Google Summer Academy an – ein zentraler Bestandteil unserer Initiative Google Atelier Digital. Dieses Jahr widmen wir uns vorrangig dem Thema Künstliche Intelligenz."
(ubi)