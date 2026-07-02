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Xiaomi steigt ins NAS-Geschäft ein
Quelle: Xiaomi

Xiaomi steigt ins NAS-Geschäft ein

Xiaomi hat sein erstes NAS-System vorgestellt, das auf dem Heimmarkt offenbar auf gewaltiges Interesse stiess.
2. Juli 2026

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Der chinesische Herstellerriese Xiaomi hat mit dem Xiaomi Smart Storage NAS sein erstes NAS-System aus eigener Produktion – und über seine eigene Crowdfunding-Plattform – vorgestellt. Wie unter anderem "Winfuture" schreibt, wird das Zwei-Bay-Gerät, in dem Platz für zwei HDDs mit bis zu 8 TB von Western Digital (Red-Serie) ist, in China zu einem Preis ab knapp 300 Euro (mit insgesamt 2 TB) verkauft. Die 16-TB-Variante soll rund 600 Euro kosten, was bedeuten würde, dass die Hardware abgesehen von den Festplatten bei den aktuellen HDD-Preisen quasi kostenlos ist.

Entsprechend gross soll das Interesse am Xiaomi-NAS in China sein. Wie "Winfuture" schreibt, soll das Gerät innert weniger Minuten ausverkauft gewesen sein. Nebst den beiden HDDs sollen sich im NAS ein ARM-Chip sowie 4 GB RAM und 32 GB interner Flash-Speicher befinden. Zudem gibt es einen Ethernet-Port (2,5 Gbps), USB 3.0 und HDMI 1.4. Maximal sollen bis zu 60 TB HDD-Kapazität unterstützt werden. Das hauseigene Betriebssystem HyperOS auf Android-Basis soll RAID unterstützen und eine Reihe spannender Funktionen im Bereich Backup oder Überwachungskameras bieten.


Ob und wann Xiaomi sein NAS auch ausserhalb Chinas verkauft, ist allerdings offen. (mw)


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