Kabelloses Laden mit 50 Watt: Qi2 50W Standard ist in Arbeit

Das Wireless Power Consortium (WPC), das sich mit der Schaffung und Pflege von Standards für das kabellose Laden beschäftigt, plant den nächsten Wireless-Lade-Standard. Dieser soll Qi2 50W heissen und, wie der Name vermuten lässt, bis zu 50 Watt liefern können. Der letzte Standard Qi 2 (Version 2.2.1) startete im Juli 2025 offiziell ("Swiss IT Magazine" berichtete
), mit diesem wurde die maximale Leistung von 15 auf 25 Watt erhöht.
Die Details zum 50W-Standard wurden jüngst im Rahmen eines Meeting des WPC in den Räumlichkeiten von Xiaomi in China besprochen. Rund 90 Engineers von zahlreichen renommierten Firmen (darunter etwa Apple, Google, Huawei, Oppo) trafen sich, um technische Details und Testergebnisse zur Interoperabilität auszutauschen.
Die Integration bisheriger Standards für kabelloses Laden hätten sich bisher manchmal schwierig gestaltet. Mit dem neuen 50W-Standard sollen sich Hersteller nun auf eine einheitliche Lösung und damit eine einfachere und schneller Adaption einstellen können. Erwartet werden die ersten Geräte mit Qi2 50W im Jahr 2028.
(win)